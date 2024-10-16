В Украине лук дорожает и не планирует дешеветь: сколько уже стоит килограмм

Отмечается, что цены на овощ в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Лук в Украине на этой неделе изрядно подорожал. Украинские фермеры повышают отпускные цены, потому что предложение сократилось, а вот спрос остается на высоком уровне

Аналитики EastFruit отметили, цены на лук находятся в пределах 10-15 грн/кг ($0,24-0,36/кг) в зависимости от качества и объемов партий. Отмечается, что цены на овощ в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом качественного лука на рынке немного, потому что многие фермеры придерживают овощ, чтобы продать его позже. Кроме того, в этом сезоне много некондиционной продукции из-за засухи этим летом, а во время уборки урожая пошли дожди.

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Сообщается, что цены на лук в Украине уже в среднем на 33% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом многие фермеры намерены и дальше повышать цены на качественную продукцию при текущих темпах сбыта.

Цены на лук в супермаркетах Украины

В Auchan цены на лук стартуют от 22,50 грн/кг.

При этом в АТБ овощ можно купить за 15,95 грн/кг.

В Сильпо же самый дешевый лук стоит 17,60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Инфляция на потребительском рынке Украины ускорилась, по сравнению с августом, до 1,5% - с начала года - до 6,5%, заявляют эксперты. В отчете Госстата указано, что рост цен в сентябре был самым большим с начала года.

По сравнению с сентябрем 2023 года, инфляция выросла до 8,6%. Самый большой рост цен наблюдается на хлеб, макаронные изделия, молоко, сыр, масло, фрукты и, особенно, на овощи.

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