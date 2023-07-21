Правительство призвало поляков не поддаваться на "лозунги и популизм".

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Польшу открыть свой рынок для импорта украинского зерна после 15 сентября.

Об этом он заявил во время сегодняшнего заседания правительства, отметив при этом, что Украина, в свою очередь, предлагает "сотрудничество и экспертный диалог вместо лозунгов и кратковременной политической целесообразности".

"Вы всегда первые, кто поддерживает Украину. Вы как никто понимаете, что Украина сейчас - это щит, который не пускает в Европу российских варваров. Поэтому призываем вас не поддаваться на лозунги и популизм. В ситуации, когда Россия сорвала зерновое соглашение в условиях возможного мирового продовольственного кризиса, я призываю поляков подставить Украине плечо помощи и таким образом загнать Россию в тупик", - сказал он.

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Также он напомнил, что своим выходом из зернового соглашения Россия значительно усложнила экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. Также премьер поблагодарил Польшу и поляков за чрезвычайную помощь во время российской агрессии, которую "мы никогда не забудем и всегда будем благодарны за это".

Ситуация с украинским зерном

В начале мая 2023 года Европейская комиссия приняла решение запретить внутренние продажи украинской пшеницы в Болгарии, Венгрии, Словакии, Польше и Румынии, что было связано с соответствующими требованиями перечисленных стран, поскольку импорт сильно повлиял на цены на внутренних рынках. Первоначально ограничения должны были действовать до 5 июня, но позже они были продлены до 15 сентября.

18 июля 2023 года Россия официально вышла из "зернового соглашения" и уведомила Турцию, Украину, а также секретариат ООН о возражениях против продления "зернового соглашения". Агрессор отозвал все гарантии безопасности для зернового коридора.

19 июля в Польше заявили, что не будут открывать границу для Украины после 15 сентября, если Евросоюз не продлит ограничения на импорт украинского зерна.

20 июля 2023 года в Кабмине прямо сказали, что стоит за польским зерновым запретом.

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