Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала угрозы польских властей закрыть границу для украинского зерна.

Закрытие Польшей границ для украинского зерна вызывает вопросы, так как при демократии правительство действует как исполнительная власть, а не как предвыборный штаб.

Такое заявление сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая после закрытия "зернового коридора" раскритиковала в Twitter угрозы польских властей закрыть границу для украинского зерна.

Вице-премьер отметила, что из-за российской агрессии Украина и мир оказались на пороге глобального продовольственного кризиса.

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"А польские чиновники говорят, что европейские границы также будут закрыты для украинского зерна. Демократия – это когда правительство действует как исполнительная власть, а не как предвыборный штаб", – подчеркнула она.

Ситуация с украинским зерном

18 июля 2023 года Россия официально вышла из "зернового соглашения" и уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления "зерновой сделки". Агрессор отозвал все гарантии безопасности для зернового коридора.

19 июля 2023 года Польша заявила о том, что намерена закрыть границу для ввоза зерновых продуктов из Украины после 15 сентября. Это произойдет, если Еврокомиссия не продлит запрет на импорт украинского зерна. В Польше подчеркнули, что это шаг "не против украинцев, а для польских фермеров".

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