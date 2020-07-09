СБУ раскрыла миллионную схему c удобрениями из России

Проводится досудебное расследование.

Служба безопасности Украины задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России.

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что поставщики из РФ через украинских дистрибьюторов в течение 2014-2018 годов ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил.

Коммерсанты в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Поэтому поставки минудобрений осуществляли по наименьшей ставке пошлины, что привело к неуплате в государственный бюджет таможенных пошлин на сотни миллионов гривен.

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Установлено, что после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины в мая 2018 года о внесении российских производителей минудобрений в "санкционного" списка, организаторы наладили незаконную поставку продукции из РФ.

По решению суда правоохранители провели 6 обысков в офисах коммерсантов и 23 обзоры складских помещений на территории Харьковской, Хмельницкой, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей и в Киеве.

В ходе проведенных следственных действий изъято около тысячи тонн минеральных удобрений российского происхождения, первичную бухгалтерскую документацию, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

В рамках уголовного производства, начатого по признакам состава уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2020 года Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, участники которой изготавливали для боевиков террористической организации «ДНР» поддельные дипломы о высшем образовании.

3 июля 2020 года Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга провела спецоперацию по разоблачению и блокировке в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.

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