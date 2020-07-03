В Украине разоблачили миллиардную схему с налогами

Схема нанесла ущерб государству на сумму свыше 2 миллиардов гривень ежемесячно

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга провела спецоперацию по разоблачению и блокировке в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму свыше 2 миллиардов гривень ежемесячно. Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации – ГНС), его региональные подразделения и транзитно-конвертационные группы. В целом – почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.

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Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, при несанкционированном вмешательстве в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате госбюджету нанесены убытки в особо крупных размерах.

В результате более чем 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 миллиона гривень наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты в сумме более 100 млн гривен. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн. гривен.

Во время спецоперации СБУ наработала несколько системных решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем. Благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 млн. гривень. Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд. гривень налоговых платежей.

Поэтому на будущее СБУ предложила ГНС совместно с Министерством цифровой трансформации не просто устранить недостатки в работе системы, а ввести комплексную защиту электронных продуктов, чтобы максимально ликвидировать человеческий фактор, и изменить программные алгоритмы.

Сейчас в уголовном производстве объявлено подозрение лицу, которое осуществило незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС, согласно ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Относительно учредителя трех предприятий, которые были задействованы в схеме, за ч. 2 ст. 205-1 УК Украины, судом уже вынесен обвинительный акт. Сумма убытков, нанесенных государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн гривен.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2020 года Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, участники которой изготавливали для боевиков террористической организации «ДНР» поддельные дипломы о высшем образовании.

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