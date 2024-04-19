Высокие темпы переработки на шоколадных фабриках сохраняются.

В пятницу, 19 апреля, фьючерсы на какао в Нью-Йорке установили новый рекорд, поскольку темпы переработки на шоколадных фабриках сохраняются, несмотря на глобальный кризис предложения и рекордные цены. Так, самый активный контракт вырос на 5% и достиг исторического максимума в 11 578 долларов за тонну в начале торгов, пишет Bloomberg.

Данные, опубликованные накануне после закрытия рынка, показали, что так называемые шлифовки, когда какао превращается в масло и порошок, используемый в кондитерских изделиях, выросли почти на 4% в Северной Америке в течение первого квартала по сравнению с тем же периодом год назад.

В то же время переработка в Европе упала лишь примерно на 2%, а также снизилась в Азии. Эти данные поступают даже тогда, когда фьючерсные цены выросли более чем вдвое с начала 2024 года.

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Взлет цен на какао

Рост цен на какао-бобы в течение двух лет достиг своего пика в марте, когда фьючерсные контракты достигли уровня, вдвое превышающего предыдущий рекорд.

На конец марта 2024 года фьючерсы на какао-бобы подскочили выше беспрецедентной отметки в более 10 тысяч долларов за тонну. На рынок повлиял плохой урожай ключевых западноафриканских производителей, что подтолкнуло мир к третьему подряд годовому дефициту предложения.

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