В министерстве прогнозируют, что земельная реформа будет ежегодно увеличивать ВВП Украины на 1%.

Земельная реформа в Украине близится к своему логическому завершению, и вскоре украинцы получат прозрачный рынок земли.

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Об этом во время совещания по поводу стратегии охраны окружающей среды и развития украинского агросектора заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Историческая земельная реформа приближается к логическому завершению. Украинцы будут иметь прозрачный рынок земли, и наша страна сможет стать "мировым продовольственным супермаркетом". Завершение земельной реформы придаст динамику экономическому росту. В частности, прогнозируется ежегодное увеличение ВВП не менее чем на 1%", - приводятся в сообщении слова Лещенко.

Кроме того, он отметил, что сейчас министерство больше всего работает над восстановлением, модернизацией и строительством оросительных систем.

Что этому предшествовало

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

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Автор: Анна Нагорная