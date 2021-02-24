По экспертным оценкам, стоимость одного гектара земли в Украине первое время будет достигать 1,5 - 2 тысячи долларов.

Оборот средств на рынке земли в первый год после открытия его в Украине может составить 4-5 миллиардов долларов.

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Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексей Мушак.

"Землей сейчас владеют 6-7 миллионов украинцев, и это плюс-минус совпадает с количеством людей, которые хотят купить землю. Эксперты сходятся на том, что в первый год после открытия рынка может быть продано около 10% всех земель, а во второй год цифра увеличится до 15%. Это всего 2-3 миллиона га земли, но в деньгах это колоссальная сумма в 4-5 миллиардов долларов, и, условно говоря, это больше, чем рынок газа", - сказал он.

Мушак добавил, что, по разным экспертным оценкам, стоимость одного гектара земли в Украине в первое время будет достигать 1,5 - 2 тысячи долларов.

Что этому предшествовало

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

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Автор: Анна Нагорная