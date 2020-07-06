Rzeczpospolita: Иностранцы могут пользоваться землей в Украине и без специального рынка

Иностранные граждане и компании не имеют права владеть украинской землей, но это не означает, что они вообще не могут вести аграрный бизнес на украинской территории.

После распада СССР в начале 1990-х годов оборот земли в Украине был сильно ограничен. Часть аграрных земель, которые принадлежали колхозам, были поделены между работниками этих хозяйств. Таким образом, более 6 миллионов граждан Украины стали владельцами аграрной земли, которую, правда, нельзя было продавать.

Впрочем, аграрные компании работают на условиях аренды земли у многих владельцев. Таким образом, крупные фирмы могут обрабатывать даже несколько тысяч гектаров, - пишет Rzeczpospolita. Но, как пояснил изданию партнер юридической фирмы Kosyło i Partnerzy Андрей Косило, с первого июля 2021 года запрет на оборот земли теряет действие. Граждане Украины смогут покупать до 100 гектаров аграрной земли. А с января 2024-го у них появится право владеть до 10 тысяч гектаров земли. Такая возможность появится также у предприятий и банков с зарубежным капиталом. Потому что земля может стать залогом кредита. Впрочем, иностранные банки будут обязаны продать такую землю в течение двух лет с момента приобретения собственности.

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Впрочем, граждане других стран не смогут покупать аграрную землю. Разве что украинцы поддержат на референдуме решение предоставить иностранцам такое право. Впрочем, по словам эксперта, ничто не указывает на то, что такое голосование может пройти в ближайшие годы. Но даже если бы граждане Украины поддержали такое разрешение, продаже не подлежали бы пограничные земли. А граждане стран-агрессоров, в частности России, не смогли бы ничего купить. Впрочем, это не означает, что иностранные инвесторы сейчас не могут вести аграрный бизнес в Украине.

"Они могут иметь миноритарную долю. Закон говорит, что аграрную землю не может купить субъект, конечным бенефициаром которого выступает иностранец. А это означает, что иностранец владеет 25% акций и более. Если же речь идет об аренде, то здесь нет никаких запретов для иностранцев или иностранных юридических лиц", - пояснил Косило.

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