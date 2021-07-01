Увеличивается налог на доход агропроизводителей с целью направления этих средств на поддержку страхования сельхозпродукции.

Верховная Рада приняла закон об агростраховании, которым в частности вводится государственное страхование урожаев, пострадавших вследствие погодных катаклизмов.

Как сообщается на сайте парламента, за принятие законопроекта “О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой” проголосовали 311 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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В частности, закон увеличивает налог на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентных пункта с целью в дальнейшем направления этих средств на поддержку страхования сельхозпродукции.

При наступлении страхового случая аграрий получит частичное возмещение страховых платежей в размере до 60%.

Также отмечается, что на сегодня рынок агрострахования составляет около 250 млн грн. Введение государственной поддержки агрострахования обеспечит только в 2021 году рост этого рынка до 1,4 млрд грн, а дополнительные поступления в государственный бюджет только по этому налогу составят около 40 млн гривен.

Как отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в своем Telegram-канале, агрострахование является целью министерства, предусмотренной в правительственной Стратегии развития до 2030 года.

"Этот критически важный инструмент позволит нам поддержать агросектор покрытием рисков. В условиях большой волатильности погодных факторов, отныне государство обеспечит и будет гарантировать аграриям стабильный доход независимо от внешних обстоятельств. Наконец эти механизмы мы сможем воплощать в жизнь", – написал он.

Агрострахование в Украине

В 2017 году Министерство аграрной политики и продовольствия планировало разработать механизм страхования сельхозпроизводителей от стихийных бедствий, но до сих пор такое направление поддержки отсутствовало.

Эксперты и политики неоднократно отмечали, что в современных условиях изменения климата агрострахование станет надежным и прозрачным инструментом поддержки сельхозпроизводителей, который минимизирует риски аграриев.

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Автор: Анна Нагорная