Государство расширит программу доступных кредитов «5-7-9» на покупку сельскохозяйственных земель после запуска рынка с июля 2021 года.
Об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.
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"На момент запуска рынка земли государство расширит программу "5-7-9", чтобы обеспечить возможность людям, которые работают на земле, выкупить ее. Также государство предусмотрело 1 млрд грн на компенсацию кредитной ставки во время покупки земли. В резерве есть средства для обеспечения полноценных финансовых инструментов в рамках рынка земли", – сказал он.
Кроме того, министерство ожидает поступление финансовых средств от детенизации земель.
"Мы рассчитываем на финансовый запас, который поступит от детенизации. Сейчас около 8 млн гектаров земли находятся в тени, с них не платятся никакие налоги. После детенизации эти налоги будут поступать в спецфонды развития и будут направлены на развитие агросектора, а также аграриям – на выкуп земель", – сказал Лещенко.
«Доступные кредиты 5-7-9%»: что необходимо знать
- 3 февраля 2020 года правительство Украины объявило старт программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
- Позже Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы «5-7-9», смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.
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