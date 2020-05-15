Засуха на Одещине: аграрии потеряли минимум треть посевов зерновых

Министерство предлагает ввести дотацию для сельхозпроизводителей за потерянные из-за засухи посевные площади в размере 5 тысяч гривень за гектар.

Аграрии Одесской области вследствие засухи потеряли минимум треть посевов зерновых, в некоторых районах – от 80% до 100%, при этом они смогут получить возмещение от государства несколькими способами.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"В северной части области треть посевов полностью погибли, развитие еще трети посевов зависит от того, будут ли дожди в следующие две недели, и еще с трети можно собрать урожай... В Бессарабии ситуация еще сложнее. Здесь минимум 80% погибших посевов, во многих случаях 100%. Перспективы пересева отсутствуют, поскольку влаги в почве нет", – написал он.

Высоцкий отметил, что в Одесской области задокументировано 30,5% потерь посевов озимых, но это не повлияет на общую ситуацию по стране – общие потери по всей Украине составляют до 2%.

По его словам, сейчас есть несколько способов возмещения потерь урожая – приняты изменения в постановление правительства, которые позволят аграриям получить компенсацию процентов по кредитам без привязки к обороту предприятия. Также Министерство совместно с Налоговой службой работают над тем, чтобы отменить начисление НДС за процедуру списания посевов.

Кроме того, Министерство предложит ввести дотацию для сельхозпроизводителей на гектар потерянных из-за засухи посевных площадей.

"Сейчас анализируется размер такой поддержки, по предварительным оценкам, это сумма в 5 тысяч гривень на га", – написал Высоцкий.

Также он отметил, что местные бюджеты могут получить субвенцию, чтобы компенсировать аграриям потери.

Как сообщал УНИАН, аграрии Одесской области прогнозируют, что из-за засухи урожай зерновых снизится на 50% – до 1,2 миллиона тонн.

По официальным данным, украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тысяч гектар, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что пришедшие в Украину в мае дожди частично улучшат ситуацию с урожаем 2020 года, и прогнозирует валовой сбор на уровне 65-68 миллионов тонн.