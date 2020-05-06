Украина присоединится к дискуссиям G20 о мировой продовольственной безопасности

Министр экономики подчеркнул, что производство продуктов в Украине достаточное, а цивилизованный подход к экспорту должен быть сохранен.

Украина готова присоединиться к дискуссиям Большой двадцатки (G20) о мировой продовольственной безопасности и продолжать экспорт агропродукции в условиях коронакризиса.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на министра Игоря Петрашко.

"В Украине достаточное производство, а цивилизованный подход к экспорту будет сохранен. Это позволит нам присоединиться к дискуссиям так называемого клуба Большой двадцатки в рамках мировой продовольственной безопасности, и, разумеется, с сохранением наших украинских позиций", - приводятся слова Петрашко.

Министр отметил, что в вопросе экспорта агропродукции должен сохраняться баланс – продовольственная безопасность внутри страны, отсутствие дефицита в магазинах, нормализация цен, поддержка производителей.

"На данный момент мы достигли всех этих целей", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина поддержала заявление Всемирной торговой организации об обеспечении открытой и предсказуемой торговли продовольствием во время пандемии коронавируса.

В заявлении подчеркивается важность недопущения неоправданных экспортных ограничений, которые могут нарушить глобальные цепочки поставок и влиять на продовольственную безопасность других стран.