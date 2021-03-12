Морковь - холодостойкое растение, которое можно высаживать как только оттает почва.

Морковь - питательный корнеплод, который можно легко выращивать дома или на дачном участке. Чтобы урожай радовал вас сочными и крупными корнеплодами, важно правильно подобрать время для посадки. Если посадить морковь слишком рано - семена замерзнут в земле и не взойдут.

Когда и как сажают морковь весной

Семена моркови сеют в открытый грунт весной с первым устойчивым потеплением. Высаживать морковь через рассаду нельзя - молодые корнеплоды очень плохо переносят пересадки и растут кривыми.

Морковь не боится небольших весенних заморозков и может перенести похолодание до -3 градусов. Однако сеять её слишком рано не рекомендуется - такой овощ быстро сгниет после сбора.

Читайте такжеПосадка рассады: когда и как правильно сеять семена и высаживать растения в открытый грунтОптимальная температура почвы для посева моркови - +4...+6 градусов. Чтобы земля прогрелась до таких значений, температура воздуха должна быть не менее 12 градусов на протяжении нескольких дней.

Самый подходящий месяц для посева моркови - это апрель. В марте редко бывают устойчивые периоды тепла. В южных областях Украины посев можно начинать с 10-ых чисел апреля. Основной срок посадки семян - с конца апреля по начало мая. Морковь, предназначенную для долгого хранения в погребе, высаживают в начале июня. Посев на зиму проводят в начале ноября.

Благоприятные дни для посева по лунному календарю

Чтобы корнеплоды хорошо прижились, стоит учитывать фазу Луны при посадке. Хорошо подойдут для посева моркови в 2021 году такие дни:

в марте – 5, 6, 7, 11, 12, 15;

в апреле – 1, 19, 22-24, 28-30;

в мае — 18-21;

в июне — 20-22.

В эти дни от посадки лучше воздержаться, поскольку они считаются неурожайными:

в марте — 9-10, 13, 28;

в апреле — 5-6, 12, 27;

в мае — 2-4, 11, 26, 30-31;

в июне — 10, 24, 26-27.

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Автор: Екатерина Пулатова