21 апреля 2023 года Польша разблокировала транзит сельскохозяйственной продукции из Украины.

Во время транзитного проезда через Польшу украинские автоперевозчики должны иметь полный бак горючего, поскольку им будет запрещено осуществлять любые остановки на территории страны.

Как сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, согласно обновленным правилам, перевозчик, который направляется через Польшу с аграрным товаром транзитом, прибывая к границе, обязательно должен выполнить следующие условия:

иметь запас горючего в баке, чтобы пересечь территорию Польши без остановок на АЗС (минимум запас на 150 км). Все перевозчики с транзитом пересекают Польшу в сопровождении, а заезд на АЗС под конвоем невозможен;

подготовить транспортное средство к пломбированию.

"Если эти два условия не выполнены, то таможенные органы Республики Польша запрещают проезд в Польшу, возвращают грузовик в Украину", – объясняет "Укртрансбезопасность", добавляя, что условия пересечения границы могут меняться.

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Польша и транзит украинского зерна

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Сообщалось, что запрет будет касаться также транзита украинского зерна в третьи страны.

18 апреля 2023 года Украина и Польша договорились о разблокировании транзита зерна.

21 апреля 2023 г. Польша разблокировала транзит сельскохозяйственной продукции из Украины.

Процедура транзита гарантирует, что транзитные декларации, сделанные на украинско-польской границе, нельзя изменить на территории Польши. Это гарантирует, что транзитные товары не будут проданы на польском рынке.

Транзит должен заканчиваться в морских портах Гданьска, Гдыни, Свиноуйсьце или Щецина или за пределами территории Польши. Транспортные средства будут опломбированы, а их маршрут будут отслеживать.

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