Процедура транзита гарантирует, что транзитные декларации, сделанные на украинско-польской границе, нельзя изменить на территории Польши.

Сегодня, 21 апреля, Польша разблокировала транзит сельскохозяйственной продукции из Украины.

Как сообщает польская радиостанция RMF FM, первые транспортные средства с продуктами питания из Украины, которые пересекут пункт пропуска "Дорогуск" в Люблинском воеводстве, поедут в Германию и Нидерланды. В этих грузовиках – крупы, кукуруза и яйца.

Процедура транзита гарантирует, что транзитные декларации, сделанные на украинско-польской границе, нельзя изменить на территории Польши. Это гарантирует, что транзитные товары не будут проданы на польском рынке.

Видео дня

Транзит должен заканчиваться в морских портах Гданьска, Гдыни, Свиноуйсьце или Щецина или за пределами территории Польши.

Зерновые, яйца, мясо птицы и продукты пчеловодства будут охвачены электронной системой надзора. Транспортные средства, которые их перевозят, будут опломбированы, а их маршрут будут отслеживать.

"Сейчас происходит завершающий этап подготовки. Пять грузовиков просто ждут, когда их сформируют в колонну с офицерами в форме. Это новый способ охраны транспорта. Службы будут сопровождать водителей и таким образом следить за тем, чтобы содержимое грузов в этих грузовиках – крупы, кукурузу и яйца – не разгрузили на территории Польши", – сообщил корреспондент Рох Ковальский.

Польша и транзит украинского зерна

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Сообщалось, что запрет будет касаться также транзита украинского зерна в третьи страны.

Чтобы как-то решить проблему, Еврокомиссия привязала выдачу финансового пакета на 100 млн евро, который был предложен пяти государствам на фоне кризиса с украинским зерном, к отмене этими странами односторонних запретов.

18 апреля 2023 года Украина и Польша договорились о разблокировании транзита зерна.

Вас также могут заинтересовать новости: