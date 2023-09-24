По его словам, необходимо обеспечить транзит украинской агропродукции.

Польша подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна странам, которые в нем нуждаются.

"Благодаря труду наших фермеров мы самодостаточны. Нам не нужно зерно из Украины. Их превосходные урожаи во время войны очень мало достались странам, которые в них действительно нуждались. В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи", - заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире TVP1.

По словам Дуды, он считает правильным решением оставить запрет на продажу зерна из Украины в Польше. При этом польский лидер отмечает, что необходимо сделать все, чтобы транзит украинского зерна был как можно большим.

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Скандал вокруг украинского зерна

Как ранее сообщал УНИАН, 15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения на ввоз зерна из Украины. Однако несмотря на это три страны ЕС, в том числе и Польша, одностороннем порядке продлили запрет на экспорт украинской агропродукции.

Европейская комиссия призвала власти Венгрии, Польши и Словакии проявить конструктивность, тогда как Украина пригрозила запретить импорт определенных категорий товаров из Польши и Венгрии.

Впоследствии министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский со своим польским коллегой Робертом Телусом договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран.

Позже Дуда отметил, что все еще считает Зеленского другом, несмотря на напряжение в отношениях двух стран.

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