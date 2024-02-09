Поляки уже блокируют импорт украинского зерна вопреки решению Брюсселя.

О намерениях блокировать через Еврокомиссию поставки товаров из Украины в эфире Польского радио заявил министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский.

По его словам, у польских фермеров есть законные требования на ограничение "чрезмерного" притока украинских товаров, и товаров с других рынков вне Евросоюза. "Польша и другие приграничные страны больше всего пострадали от решения Евросоюза либерализовать торговлю, открыв ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин, без квот", - заявил министр.

Секерский отметил, что протесты польских, французских и немецких фермеров уже помогли полякам оказать давление на Еврокомиссию. При этом некоторые сферы по его мнению нуждаются в полной блокировке импорта: это например касается зерновых. "Возможно, это потребуется по сахару, мясу птицы - мы анализируем", - добавил министр.

Видео дня

Блокада украинско-польской границы

Сегодня польские фермеры начали забастовку на трех пунктах пропуска - "Шегини", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская". В Шегине блокировщики не пропускают все виды транспорта, в том числе легковые авто.

Как ранее сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, границу будут блокировать около месяца - до начала марта.

Напомним, 16 января польские перевозчики прекратили блокировать границу перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". Блокада продолжалась с ноября прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости: