Сообщается, что могут закрыть до 5 пунктов пропуска на границе.

Польские фермеры начали блокирование пункта пропуска в Шегини, в ближайшее время заблокировать могут еще два пункта, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"По состоянию на сейчас, по информации, которую мы имеем от польских пограничников, начались действия по блокированию по направлению пункта пропуска Шегини. Это около 100 человек и 50 транспортных средств заблокировали подъездной путь к границе. Они находятся где – то в нескольких сотнях метров от пункта пропуска", - сказал Демченко.

Еще два пункта пропуска должны заблокировать в ближайшее время, это Ягодин и Рава-Русская, сказал Демченко. В Шегинях блокировщики не пропускают все виды транспорта – в том числе и легковые авто и пассажирские автобусы.

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"Фактически, те действия, которые должны были влиять на движение грузовиков, на данный момент, на этом направлении, заблокировали движение для всех категорий транспорта. Конечно, мы надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится и на польской стороне найдут возможность движения хотя бы для легковых автомобилей и для автобусных перевозок", – пояснил Демченко.

Участники блокировали сообщали, что на разных пунктах будут пропускать разное количество авто. На некоторых - это одно грузовое транспортное средство в час, на других – 2-3.

По словам Демченко, блокирование границы должно продолжаться около месяца - до начала марта. Кроме этих трех пунктов пропуска, в ближайшее время могут заблокировать еще два.

"По нашей информации, также должны заблокировать еще два пункта пропуска – это у Угринов и Устилуг. Но эти действия должны состояться с 12 февраля. По другим направлениям официальных подтверждений от польских коллег мы не имеем", – сказал спикер.

Блокировка пунктов пропуска: что надо знать

16 января перевозчики Польши завершили блокировку границы перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". Тогда сообщалось, что польские перевозчики, которые с ноября блокировали пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест.

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