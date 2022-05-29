Посевы находятся в преимущественно хорошем состоянии, осадки пошли будущему урожаю на пользу.

В Минагрополитики рассказали о результатах посевной во время полномасштабной войны. Оказалось, что в этом году аграриям Украины помогает даже природа. Погодные условия способствуют урожаю.

Об этом говорится в результатах мониторинга, проведенном учеными ННЦ "Институт земледелия НААН", сообщает Минагрополитики.

Аграрии засеяли растения озимых пшеницы и тритикале, ржи, ячменя, рапса, яровых пшеницы, ячменя, овса и другие культуры. Все посевы в преимущественно хорошем состоянии. Погодные условия не только не ухудшили ситуацию с посевной, они способствуют созреванию будущего урожая для украинцев.

"Осадки, которые наблюдались в течение последнего месяца существенно пополнили запасы влаги в почве на посевах озимых и яровых культур, что улучшило рост и развитие растений и общее состояние посевов", - сообщили в Минагрополитики.

Однако сейчас есть угроза, что осадки могут повлиять на количество сорняков и болезни на полях. Для предотвращения этого в Минагрополитики советуют аграриям уделять особое внимание фитосанитарному состоянию.

По данным Минагрополитики по состоянию на 26.05.22 г. всеми категориями хозяйств посеяно:

пшеницы яровой – 189,3 тыс. га, в 2021 году на эту дату было посеяно 175,4 тыс. га;

ячменя ярового – 928,4 тыс. га, в 2021 – 1337,0 тыс. га;

рапса ярового – 31,7 тыс. га, в 2021 году – 33,2 тыс. га;

овса – 156,9 тыс. га, в 2021 году – 177,9 тыс. га;

гороха – 125,9 тыс. га, в 2021 году – 231,1 тыс. га;

гречки – 57,7 тыс. га, в 2021 году – 51,3 тыс. га;

проса – 41,3 тыс. га, в 2021 году – 78,1 тыс. га;

кукурузы – 4405,0 тыс. га, в 2021 году – 5140,1 тыс. га;

свеклы сахарной-182,1 тыс. га, в 2021 году – 224,7 тыс. га;

подсолнечника – 4267,9 тыс. га, в 2021 году – 6123,4 тыс. га;

сои – 1151,7 тыс. га. в 2021 году – 1219,2 тыс. га.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинцам рассказали, как война изменит объемы урожая в этом году.

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