За нарушение нового закона предусмотрены штрафные санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5148, который ограничивает использование пальмового масла в пищевых продуктах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Целью нового закона является совершенствование законодательства в сфере детского питания и повышение общего качества продуктов в Украине. Предполагается, что он также приведет к гармонизации украинского законодательства с требованиями Евросоюза.

Железняк отметил, что закон устанавливает предельное содержание трансжирных кислот в пищевых продуктах. Помимо этого он запрещает использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах.

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Закон также запрещает использовать гидрогенизированное пальмовое масло и другие гидрогенизированные растительные жиры в детском питании. Кроме того запрещается использовать гидрогенизированное пальмовое масло в пищевых продуктах (кондитерских изделиях).

Для операторов рынка устанавливаются новые правила по предоставлению информации о количестве трансжирных кислот в пищевых продуктах. Также закон Вводит четкую маркировку пищевой продукции, в которой содержится пальмовое масло.

Нардеп подчеркнул, что за нарушение закона предусмотрены штрафные санкции.

Пальмовое масло - последние новости

Напомним, что в начале сентября в Верховной Раде приняли закон, который предусматривает ограничение использования пальмового масла в пищевых продуктах.

По словам народного депутата Елены Винтоняк, законопроект № 5148 встретился с большим противодействием, в частности, от производителей. Она считает, что эта инициатива должна способствовать "здоровью нации и наших детей".

Ранее УНИАН рассказал, как пальмовое масло влияет на здоровье людей, и стоит ли его добавлять в свой рацион. По словам экспертов, пальмовое масло встречается практически повсюду.

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