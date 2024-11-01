Средний класс в Украине составляет менее 7% населения, заявил нардеп.

Более 40% украинцев считают себя средним классом, но их доходы не соответствуют этому уровню. При этом среди тех, кто действительно является средним классом по доходу на сегодня во время войны составляет менее 7%. Об этом сообщил народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко в эфире Новини.LIVE.

"Потенциальный средний класс - людей, которые считают себя таковыми в Украине, у нас таких более 40%. Тех, кто является им по факту по доходу это сейчас во время войны составляет менее 7%", - сказал он.

При этом, по его словам, богатого класса среди населения по уровню доходов в Украине сейчас менее 1-1,5%. Таким образом он отметил, что по уровню доходов в Украине сейчас 92% бедного класса.

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Экономические новости Украины

В Украине в первом полугодии 2024 года выросла средняя зарплата штатных работников на 22,2% до 19 927 гривень. Тогда отмечалось, что больше всего получают финансисты и работники IT-сферы, а учителя и воспитатели получают самую низкую зарплату.

В октябре также сообщалось, что в Украине стремительно стремительно растут цены. В частности, лидером по подорожанию стали коммунальные услуги. Тарифы на воду, электроэнергию, газ прибавили 18,7%. Кроме того, стабильно дорожают медицинские услуги - 11,9%. При этом увеличилась стоимость образования - на 12% в годовом исчислении. Также рост цен коснулся и продуктов.

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