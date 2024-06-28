Перепады температуры и дожди в июне тормозят вегетацию плодов.

Предложение сезонных фруктов и ягод этим летом находится на неплохом уровне, однако на цены влияет переменчивая погода и ситуация с электроэнергией.

"Предложение сезонных фруктов довольно на неплохом уровне. Клубника уже отходит и становится дороже из-за уменьшения предложения, а черешня на пике предложения. Погодные условия в этом году отличается от прошлогоднего, а также другой является общая ситуация внутри страны - это две самые большие особенности", - рассказал в комментарии УНИАН аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

По его словам, перепады температуры и дожди в июне тормозят вегетацию плодов. В то же время, увеличение затрат в производстве делает продукцию дороже.

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Что касается нынешних цен на сезонные ягоды по сравнению с прошлым годом, Гопка отметил, что черешня подешевела на 6% (с 71 грн в 2023 году до 67 грн за килограмм в этом году), абрикосы подорожали на 11% (45 грн в 2023 году против 50 грн в 2024), а цены на клубнику выросли на 21% (с 47 до 57 грн/кг).

Эксперт отметил, что предложение абрикосов от отечественного производителя в этом году больше, чем в прошлом.

Относительно изменения цен в ближайшем будущем, Максим Гопка отметил, что все будет зависеть от погодных условий, ситуации с подорожанием топлива и генерацией электроэнергии.

"Учитывая все эти факторы, сложно прогнозировать, потому что сейчас рынок достаточно изменчив", - добавил аналитик.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Благодаря благоприятной погоде старт сезона малины состоялся на три недели быстрее, чем в прошлом году, что дало хороший урожай и ощутимо более низкие цены, рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (г.Львов) Татьяна Попович.

В Украине дешевеют продукты, в частности, речь идет об овощах. Причиной падения цен стал новый урожай, отметили аналитики EastFruit.

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