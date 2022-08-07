За этим судном уже 20 других готовы выйти из Одессы.

Первое судно с украинским зерном, которое ожидают в Триполи, задерживается.

Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости", - говорится в сообщении.

Осташ отметил, что за этим судном уже 20 других готовы выйти из Одессы.

"Вместе с тем суда с некраденым украинским зерном еженедельно направляются из Рени и Измаила в Ливан. Украина поддерживает Ливан!"- подчеркнул посол.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы ранее было отправлено 4 судна – они перевозят более 80 тыс. тонн продукции.

Прибытие первого судна RAZONI к конечному пункту назначения-порт Триполи в Ливане - ожидается 7 августа. Вчера, 6 августа, в Одесскую область впервые с 24 февраля прибыло судно под загрузку.