В начале вторжения российский флот стоял у Одессы, сегодня он бежал на Кубань.

На фоне медленных темпов контрнаступления на суше Украина смогла достичь гораздо более весомых успехов на море, которые для общественности в основном остались незамеченными. Об этом пишет британское издание The Guardian, анализируя удары по российским объектам в оккупированном Крыму.

"Украина вернула себе Черное море по крайней мере частично, превратив его в запретную зону для российских военных кораблей, – это большое достижение, учитывая, что Украина имеет лишь горстку старых самолетов и вообще не имеет значимого военно-морского флота", – пишет издание.

Как свидетельствуют спутниковые данные, Россия была вынуждена вывести из оккупированного Севастополя два фрегата, три ударные подводные лодки, пять больших десантных кораблей, патрульный катер и малые ракетные корабли. Их перебросили на восток к более безопасной российской гавани Новороссийск. Группа других лодок отправилась из Севастополя в Феодосию, порт на восточном берегу Крыма.

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На этой неделе, заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Черноморский флот России потерпел "функциональное поражение". "Он был вынужден разойтись по портам, откуда он не может повлиять на Украину", – сказал Хиппи, отметив, что освобождение от россиян украинских морских вод было "не менее важным", чем контрнаступление прошлого года в Харьковской области.

По словам бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, ключевую роль в возвращении Черного моря сыграли беспилотники – летательные и морские. Андрей Загороднюк, занимавший должность министра обороны Украины в 2019-20 годах, заявил, что Киев стал пионером "новой формы войны". Стаи морских дронов стоимостью от 10 000 до 100 000 долларов атаковали российские корабли стоимостью в сотни миллионов долларов.

"Это чрезвычайно асимметричный способ борьбы с вражескими лодками. Это относится к стоимости и времени. Новый корабль быстро не построишь. Это огромные платформы", - сказал он.

Весной-летом 2022 года Украина дала отпор оккупантам в северо-западной части Черного моря, потопив ракетный крейсер "Москва", и выгнав россиян со стратегически важного острова Змеиный. Важную роль здесь сыграли противокорабельные ракеты – украинские "Нептуны" и американские "Гарпуны", а также уже упомянутые беспилотники.

Последние месяцы продемонстрировали дальнейшее движение украинского морского контрнаступления. В сентябре этого года украинский спецназ захватил "вышки Бойко", а предоставленные Британией ракеты Storm Shadow начали параллельно наносить удары по российским объектам в Крыму – ЗРК С-400, Севастопольской верфи, штабу Черноморского флота.

Эти отдельные удары имели драматические последствия для россиян и заставили их "бежать" – перегнать в Новороссийск значительную часть флота. Правда украинские чиновники пока более осторожны. Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Киев достиг "технического нокдауна", но списывать Россию со счетов еще рано.

"Тем не менее, сейчас Украина относительно свободно маневрирует в Черном море", – констатирует The Guardian, вспоминая высадки украинских спецназовцев в Крыму.

Сейчас украинские наблюдатели мечтают о новом Парижском договоре - соглашении 1856 года, завершившем Крымскую войну. Договор запрещал России размещать военный флот в Севастополе. "Эта война должна закончиться так же, чтобы Черноморский флот был потоплен, а России международное право запретило строить новый", – сказал Загороднюк.

Высадка спецназовцев в Крыму

Как писал УНИАН, на днях временно оккупированный россиянами Крым снова оказался в центре внимания после того, как на его побережье высадились бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии журналистам рассказал о жестоком бое, в котором были потери и среди наших спецназовцев, "но они не соизмеримы с российскими".

Также было опубликовано видео этой операции, но фактические подробности и цель не раскрываются.

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