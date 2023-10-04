Враг тактической авиацией терроризирует морские пути.

Российские оккупанты бомбят морские пути, чтобы продемонстрировать якобы свое господство, но не пытаются вернуть нефтедобывающие и газовые буровые платформы, расположенные в Черном море (в народе "вышки Бойко"), потому что там для них опасно. Об этом сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Говоря о удары врага по острову Змеиный, Гуменюк подчеркнула, что они направлены не на сам остров, потому что его бомбить нет смысла, а оккупанты пытаются бомбить именно навигационные пути.

Отвечая на вопрос не предпринимает ли попытки враг "отбить" "вышки Бойко", которые недавно были возвращены под контроль Украины, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга отметила, что возле самих газодобывающих платформ врагу нечего делать, потому что там очень опасно. "Подрыв мин там создаст сложную огневую ситуацию. Им подхода к вышкам нет, поэтому они просто терроризируют морские транспортные пути. На данном этапе это единственный способ им продемонстрировать, что они чем - то еще владеют в Черном море", - добавила она.

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Комментируя слова младшего министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи о том, что украинским войскам удалось фактически нанести поражение Черноморскому флоту РФ, Гуменюк напомнила высказывание о том, что большое видится на расстоянии. "Они видят ту большую работу, которая проведена нашими силами обороны. Но на самом деле недооценивать врага нельзя. Мы понимаем, что мощности у них еще есть, в частности, и ракетоносители", - подчеркнула она. При этом добавила, что в той акватории, которую россияне считают для себя более-менее безопасной в направлении восточного побережья Крыма и Новороссийска, они на сегодня действительно функционально ограничены.

Гуменюк отмечает, что несмотря на это оккупанты продолжают терроризировать тактической авиацией, потому что это единственный способ сейчас для них обозначать свое господство. "Они продолжают системно бомбить направление острова Змеиный - там, где сосредоточены морские транспортные пути для того, чтобы дискредитировать Украину как морское государство, ее способность обеспечивать Силами обороны гуманитарный коридор для навигации морских судов"" - сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины

Гуменюк также отметила, что в последние дни работает "зерновой коридор". "Пока все свои секреты открывать не будем. Есть факт-нам доверяют судовладельцы и идут на то, чтобы суда шли по тому коридору, который мы предложили. Компонент безопасности НАМИ соблюден, мы полностью обеспечиваем безопасность для судов", - отметила она . Она отмечает, что россияне пытаются помешать и сбрасывают управляемые авиабомбы для того, чтобы привести в действие морские мины, которых еще довольно много в море и усложнить этот навигационный путь. "Всем понятно, что заминированное море это не заминированное поле, там более сложная ситуация и при тех небольших мощностях, которые у нас есть, не так просто обеспечивать безопасный режим. Но нам это удается", - подчеркнула Гуменюк.

Успехи Украины в Черном море

Как сообщал УНИАН, на днях, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи отметил, что прогресс Украины медленный, но он есть. Украина в Черном море достигла "функционального поражения российского Черноморского флота".

Как известно, Украина в апреле 2022 года смогла потопить крейсера "Москва".

А в 2023 году серьезно повредила большой десантный российский корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов", которая могла нести крылатые ракеты "Калибр".

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