Украина отправила в Сомали почти 30 тыс. тонн пшеницы.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в микроблоге у Twitter.
"Украина продолжает спасать мир своим зерном. В дополнение к предыдущим судам с украинским зерном для Африки 28,6 тыс. тонн украинской пшеницы уже в ближайшие недели прибудут в Сомали", - сообщил он.
Глава государства напомнил, что ООН прогнозировала голод в Сомали до конца года из-за войны в Украине.
Напомним, в турецком Стамбуле 22 июля было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Южный", "Черноморск" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны РФ Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
Из Одессы 1 августа вышло первое с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину судно с украинским продовольствием.
Владимир Зеленский 31 августа рассказал, что из разблокированных портов Украины уже экспортировали более 1,5 млн тонн нашего продовольствия.