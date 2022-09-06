Наша страна отправила в государство, которому грозит голод, десятки тысяч тонн пшеницы, поделился президент.

Украина отправила в Сомали почти 30 тыс. тонн пшеницы.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в микроблоге у Twitter.

"Украина продолжает спасать мир своим зерном. В дополнение к предыдущим судам с украинским зерном для Африки 28,6 тыс. тонн украинской пшеницы уже в ближайшие недели прибудут в Сомали", - сообщил он.

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Глава государства напомнил, что ООН прогнозировала голод в Сомали до конца года из-за войны в Украине.

Напомним, в турецком Стамбуле 22 июля было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Южный", "Черноморск" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны РФ Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Из Одессы 1 августа вышло первое с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину судно с украинским продовольствием.

Владимир Зеленский 31 августа рассказал, что из разблокированных портов Украины уже экспортировали более 1,5 млн тонн нашего продовольствия.

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