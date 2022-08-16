Президент Владимир Зеленский считает, что запрет на выдачу виз российским гражданам может привести к тому, что народ России начнет давить на решения Владимира Путина поскорее закончить войну.
Об этом глава государства рассказал в интервью The Washington Post.
Зеленский подчеркнул, что в "визовом бане" нет ничего, что "отнимало бы право на жизнь", назвав такие санкции "очень хорошими и мирными".
"Западные страны могут ввести запрет на въезд всех граждан РФ в страны Евросоюза… Я с самого начала сказал, что считаю самыми важными санкциями закрытие границ, потому что они [россияне] отбирают чужую территорию. Что же, пусть живут в своем мире, пока не изменят свою философию. Итак, страны закрывают границы и вводят эмбарго на энергоресурсы. Лично мое мнение, что все остальные варианты — слабее. Полного эмбарго на поставки энергоресурсов нет, границы не закрыты", - констатировал Зеленский.
Зеленский призвал всех россиян без исключений отправить в Россию.
"Какими бы ни были граждане Российской Федерации — есть те, кто поддерживает войну, есть кто не поддерживает, — их дети учатся за границей, в школах, вузах и так далее. Пусть едут в Россию. Ничего страшного в этом нет, пусть едут туда. Не навсегда, пожалуйста, пусть они вернутся. Они просто поймут тогда", - ответил президент.
Также, по мнению Зеленского, россияне могут повлиять на действия Кремля.
"Они говорят: "О, мы тут ни при чем, и все люди не могут нести ответственность". Они могут. Они избрали этих людей и теперь с ними не борются, не спорят с ними и не кричат на них. Русские, которые публично выступают против войны, — это единичные случаи, и эти люди сидят в тюрьмах. Но пусть русские едут домой, пусть все едут в Россию", - высказался он.
Запрет на выдачу виз российским гражданам Зеленский считает единственным способом повлиять непосредственно на самого Путина.
"Это единственный способ повлиять на Путина. Потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему его население или нет. Больше ему ничего не угрожает. Поэтому, когда его население будет давить на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится. Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах и не в том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закрой границы на год — и увидишь результат", - добавил Зеленский.
"Бан" на русских: что известно
Ранее Украина призвала европейские страны запретить выдачу шенгенской визы российским гражданам. К данному заявлению присоединились Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Эстонские власти даже начали реализацию ограничения на въезд.
Чехия, в настоящее время главенствующая в Совете Евросоюза, намерена предложить странам блока прекратить выдачу виз россиянам на заседании в конце августа.
На фоне призыва ввести "визовый бан" количество заявок на "шенген" в России за последние две недели выросло на 40%. Российские власти, традиционно, пригрозили "ответом".