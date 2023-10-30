К Новому году стоимость овощей может дополнительно вырасти до 15%.

Ученые Института аграрной экономики (ИАЭ) прогнозируют, что в ноябре все плодоовощные культуры будут постепенно дорожать. Об этом говорится в статьи УНИАН.

"В ноябре цены на яблоки могут вырасти до 18-20 грн/кг, а на виноград – до 100 грн/кг. Стоимость импортируемых плодовых будет оставаться достаточно высокой. В частности, цена на апельсины ожидается до 85 грн/кг, на лимоны – до 55 грн/кг, на бананы – до 50 грн/кг, мандарины – до 50 грн/кг", – сообщила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка ИАЭ Инна сало.

Она прогнозирует, что к Новому году цены на яблоки и бананы могут вырасти еще до 10 процентов. В то же время вследствие увеличения предложения ожидается снижение цен на цитрусовые – на 10-15%.

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Что касается овощей, то, по словам сало, в ноябре капуста может вырасти в цене на 10 процентов, до 9 грн/кг, свекла – до 8,50 грн/кг (+6%), Лук репчатый – до 14 грн/кг (+13%), морковь – до 10 грн/кг (+7%).

"К Новому году цены на овощные могут дополнительно вырасти до 15%. Ожидается, что из – за высокого спроса и ограниченности качественного предложения больше всего вырастет цена на репчатый лук", - отметила эксперт.

Стоимость овощей в Украине

По подсчетам экспертов, в сентябре по сравнению с августом на более трети (на 37%) уменьшилась цена на морковь. Свекла за этот период подешевела на 30%, лук – на 29%. Капуста белокочанная продемонстрировала несколько более низкую динамику падения цен-на 18%. Картофель подешевел на 15%.

Во второй половине октября резко выросли цены на морковь, огурцы и картофель.

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