Шмыгаль пообещал не вводить квоты на импорт в Украину минудобрений - нардеп

Об этом премьер сказал депутатам на заседании фракции "Слуга народа" 15 июня.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал не вводить квоты на импорт в нашу страну минеральных удобрений.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал депутат от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий.

"Вчера на заседании фракции "Слуга народа" премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что никаких квот на импорт удобрений не будет. По словам господина Шмыгаля, цены на удобрения в Украине и без квот высоки... Позже мне в переписке это подтвердил Тарас Качка (заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - УНИАН)", - написал Заблоцкий.

Депутат предполагает, что следующим шагом будет пересмотр других ограничений на импорт в Украину удобрений.

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"К сожалению, наши заводы пока продолжают экспортировать по более низким ценам, чем продают украинским фермерам", - добавил Заблоцкий.

Как сообщал УНИАН, более 10 аграрных ассоциаций обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить введения квот на импорт минеральных удобрений.

В конце мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило о планах ввести 30-процентную квоту на импорт в Украину азотных удобрений. Аграрные ассоциации выступили против такого решения, опасаясь повышения цен на удобрения вследствие монополизации рынка отечественными производителями.

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