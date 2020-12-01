По состоянию на 30 ноября озимыми зерновыми засеяно 97% запланированных площадей.

Украинские аграрии завершают осеннюю посевную кампанию.

Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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"По состоянию на 30 ноября украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади почти 8 млн га (97% к прогнозу). В частности, за неделю посеяно 81,6 тыс. га", - говорится в сообщении.

Озимой пшеницы посеяно на площади 6,03 млн га (99% к прогнозу), ячменя - 939,3 тыс. га (99%), ржи - 123,9 тыс. га (93%), рапса - 880,4 тыс. га (87%).

Посевная озимых зерновых

По состоянию на 5 октября 2020 года украинские аграрии в ходе осенней посевной кампании засеяли озимыми зерновыми 3,86 миллиона га, или 47% планируемых площадей.

По состоянию на 9 ноября 2020 года украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади почти 7,7 миллиона га (94% к прогнозу).

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, масличных - 20 миллионов тонн.

По данным "Украинского клуба аграрного бизнеса", площадь посевов озимых зерновых под урожай 2021 года в Украине сократилась: озимой пшеницы – на 9%, ржи - на 11%, рапса - на 30%.

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Автор: Анна Нагорная