Документ определяет основные принципы, на которых МХП выстраивает взаимоотношения с компаниями-партнерами.

Агроиндустриальный холдинг МХП, лидер украинского и европейского рынка курятины, обнародовал Кодекс бизнес-партнера. Документ определяет основные принципы, на которых МХП выстраивает взаимоотношения с компаниями-партнерами.

Кодекс размещен на официальном сайте МХП: https://mhp.com.ua/ru/corporate-ethics-and-compliance

«Мы разработали этот Кодекс, чтобы связать любые аспекты нашего взаимодействия с бизнес-партнерами с ценностями МХП: ценностью развития прозрачного и честного ведения бизнеса, поддержки Украины, инновационности и сотрудничества. Наш общий успех должен базироваться на стандартах открытости и добросовестности, соблюдении обещаний и признании ошибок», - отмечает основатель и СЕО МХП Юрий Косюк, цитируя сам документ.

Он подчеркивает, что культура добросовестностии порядочности производит эффективное развитие бизнеса и является необходимым условием успеха — компании, отрасли, страны.

«Мы всегда открыты для сотрудничества с теми партнерами, чья продукция и деятельность соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности, и требованиям МХП, которые часто выше, чем стандарт. Этот Кодекс выходит за пределы отраслевых норм и регуляций. Он должен служить динамической трансформации бизнеса вокруг нас — трансформации на действительно глобальный бизнес», — подчеркивает Юрий Косюк.

«МХП на национальном и на международном уровне доказал, что это возможно: вести бизнес честно и прозрачно. Мы хотим демонстрировать высокое качество во всем: в производстве, в развитии сильной команды, в формировании бизнес-партнерства. Кодекс бизнес-партнера - это о ценностях, которые должны разделять наши партнеры, а также о качестве бизнес-среды в Украине», — отмечает Елена Коновалова, комплаенс-офицер МХП.

МХП сотрудничает с более, чем 40 000 бизнесами, из которых около 17 000 - локальные. Залог динамичного и успешного международного роста МХП — это гибкая бизнес-модель, которая позволяет адаптироваться к специфическим национальным и региональным потребностям.

«Тесное взаимодействие с партнерами, производителями и поставщиками позволяет создать доверительные отношения, шаг за шагом меняют бизнес-среду вокруг», — комментирует указанный Кодекс Дмитрий Пташник, Директор департамента материально-технического обеспечения МХП, — «мы ожидаем, что бизнес-партнеры МХП будут демонстрировать приверженность принципам, изложенным в данном Кодексе, выделяя на это необходимые ресурсы, в частности, знание и соблюдение применимых стандартов; устранения выявленных недостатков; превышение ожиданий МХП по качеству и стандартам работы; непрерывность процессов (в т.ч. составление карты рисков и планов реагирования); внедрение информационных и организационных систем, позволяющих отслеживать принадлежность деятельности субподрядчиков; повышение квалификации и качества работы собственных сотрудников, привлеченных к сотрудничеству с МХП».

МХП ожидает сотрудничество с теми, кто разделяет эти принципы.

Любой, независимо от размера своей компании, может стать бизнес-партнером МХП, если он соответствует основным принципам выбора:

Имеет безупречную деловую репутацию - МХП не работает с мошенниками;

Поддерживает высокий уровень клиентоориентированности и гибкости;

Соответствует заявленным критериям закупки или превышает их; предлагает оптимальные сроки поставки, уровень цен и приемлемые условия оплаты, соответствующие требованиям МХП; предоставляет выгодные условия гарантийного и сервисного обслуживания; предлагает бесплатное обучение в случае, если предметом закупки является оборудование, техника, программное обеспечение и т.д.;

Развивает собственный бизнес для достижения международных стандартов качества, внедрены в МХП;

Ведет бизнес этично и готов засвидетельствовать взаимные гарантии совместного противодействия мошенничеству и коррупции через Декларацию добросовестности;

Разделяет принципы МХП о необходимости постоянных усилий по минимизации воздействия на окружающую среду и поддержки социальных инициатив. Мы делаем мир лучше.

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Автор: УНИАН