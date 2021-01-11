Китай запустил фьючерсный контракт на живых свиней, цель которого — дать рынку инструмент для хеджирования ценовых рисков после африканской чумы свиней.
Однако в первый же торговый день фьючерсы показали падение, сообщает Bloomberg.
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Контракт на Далянской товарной бирже упал сразу почти на 13%.
Фьючерсные контракты станут первым продуктом в Китае, разрешающим поставки живых животных. Также это будет способствовать стандартизации пород свиней в соответствии с правилами и спецификациями биржи.
«Ожидается, что объем торгов «живыми» фьючерсами на свиней будет огромным, учитывая актуальность продукта для экономики в целом», — говорит аналитик брокерской компании Orient Futures из Шанхая Ли Мойю.
По ее словам, вначале в торговле будут доминировать ведущие производители страны.
Размер контракта в Даляне составляет 16 тонн. По словам представителей биржи, это эквивалентно общему весу животных в полном грузовике, что является обычным способом перевозки свиней в Китае.
Биржа также предприняла шаги, чтобы избежать спекулятивной торговли, которая наблюдались на китайских товарных биржах в прошлом, когда толпы национальных спекулянтов накапливали все — от яиц до железной руды.
Что этому предшествовало
Запуск фьючерсов на живых свиней планировался около 20 лет.
Контракты на живых свиней были впервые введены в 1966 г. на Чикагской товарной бирже как договора на физическую поставку. Фьючерсы на замороженную свиную грудинку торговались в течение 50 лет, прежде чем были исключены из листинга в 2011 г.
Восемь лет спустя CME Group начала публиковать индекс свежего бекона CME, чтобы обеспечить прозрачность цен для упаковщиков, переработчиков, оптовых и розничных продавцов свинины.
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