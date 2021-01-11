В первый же торговый день фьючерсы показали падение.

Китай запустил фьючерсный контракт на живых свиней, цель которого — дать рынку инструмент для хеджирования ценовых рисков после африканской чумы свиней.

Однако в первый же торговый день фьючерсы показали падение, сообщает Bloomberg.

Читайте такжеВ трех областях Украины вспыхнула чума свиней

Контракт на Далянской товарной бирже упал сразу почти на 13%.

Фьючерсные контракты станут первым продуктом в Китае, разрешающим поставки живых животных. Также это будет способствовать стандартизации пород свиней в соответствии с правилами и спецификациями биржи.

«Ожидается, что объем торгов «живыми» фьючерсами на свиней будет огромным, учитывая актуальность продукта для экономики в целом», — говорит аналитик брокерской компании Orient Futures из Шанхая Ли Мойю.

По ее словам, вначале в торговле будут доминировать ведущие производители страны.

Размер контракта в Даляне составляет 16 тонн. По словам представителей биржи, это эквивалентно общему весу животных в полном грузовике, что является обычным способом перевозки свиней в Китае.

Биржа также предприняла шаги, чтобы избежать спекулятивной торговли, которая наблюдались на китайских товарных биржах в прошлом, когда толпы национальных спекулянтов накапливали все — от яиц до железной руды.

Что этому предшествовало

Запуск фьючерсов на живых свиней планировался около 20 лет.

Контракты на живых свиней были впервые введены в 1966 г. на Чикагской товарной бирже как договора на физическую поставку. Фьючерсы на замороженную свиную грудинку торговались в течение 50 лет, прежде чем были исключены из листинга в 2011 г.

Восемь лет спустя CME Group начала публиковать индекс свежего бекона CME, чтобы обеспечить прозрачность цен для упаковщиков, переработчиков, оптовых и розничных продавцов свинины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН