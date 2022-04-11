Экспорт указанной продукции теперь подлежит лицензированию.

Кабинет министров Украины отменил запрет на экспорт некоторых видов животноводческой продукции.

Соответствующее постановление было одобрено 9 апреля и опубликовано на Правительственном портале.

Согласно документу, отменяются нулевые квоты на экспорт из Украины:

живого крупного рогатого скота;

мороженого мяса крупного рогатого скота;

мяса и съедобных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных; съестной муки из мяса или мясных субпродуктов крупного рогатого скота.

Вместе с тем, экспорт указанной продукции теперь подлежит лицензированию.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Украина приостановила экспорт ряда социально важных продуктов: мясо, рожь, овес, гречиха, сахар, пшено, пищевая соль.

На еще пять позиций разрешение на экспорт будет выдавать Министерство экономики. Это пшеница, кукуруза, мясо птицы, куриные яйца, масло.

Ранее Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. Речь идет об около 30 видах продукции.

В ведомстве призывают продавцов не допускать необоснованного повышения цен на эти товары в период военного положения в стране.

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