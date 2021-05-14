В профильном комитете призвали государственные службы, отвечающие за борьбу с теневым рынком, активизировать работу.

Суммы государственных потерь от нелегального алкоголя и спирта могут достигать 20 миллиардов гривень ежегодно – только от акциза государство теряет от 8 до 10 миллиардов гривень в год.

Об этом шла речь 13 мая 2021 года во время заседания комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором заслушали представителей профильных ведомств по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции в Украине.

В частности, председатель комитета Даниил Гетьманцев жестко раскритиковал работу Государственной налоговой службы и Государственной фискальной службы. По его словам, в случае дальнейшей работы без результата комитет будет инициировать кадровые изменения.

Как отмечают в комитете, сейчас в Украине функционирует более 8 тысяч нелегальных точек, которые продают алкогольный фальсификат, также его можно приобрести в интернет по заниженным ценам. Кроме того, глава комитета обратил внимание на проблему так называемых акцизных марок-двойников.

«Мы все знаем, минимум об известной торговой марке, все общество знает о том, что из Турции завозятся и реализуются торговые марки-двойники. Мы знаем, что эта торговая марка реализуется в крупнейших торговых сетях Украины, которые являются белыми, но они сотрудничают и также, я так думаю, осознают незаконный характер данного товара. Крупные супермаркеты берут на реализацию соответствующий товар, где наклеена акцизная марка-близнец. Что мешает отдать на экспертизу бутылку водки этой торговой марки и провести дальше все необходимые следственные действия?», – заявил Гетьманцев.

Как пояснили в комитете, большинство нелегальной продукции создают из спирта, который сверхурочно производят государственные заводы. В целом, известно о 36 предприятиях, производящих неучтенную продукцию, впрочем, лишь 8 из них проверили работники ГФС.

«Есть простой механизм, который сработал бы – поставить посты, чтобы прекратить сверхурочную работу завода, почему они не стоят? При том, что штат сотрудников ГФС составляет 4 600 человек. В частности, известны факты о спиртзаводе в пгт. Малиновка, Чугуевский район, Харьковской области, спиртзаводе в Кировоградской области, город Александрия, и тому подобное», – отметил Гетманцев.

В свою очередь заместитель председателя финкомитета ВРУ Андрей Холодов отметил, что качество управления государственными активами слишком низкое, и обратил внимание на ситуацию с приватизацией объектов концерна и ГП «Укрспирт».

«Частные лицензии начнут работать в ближайшее время, и вот эти предприятия, которых на сегодняшний день 35 – в концерне «Укрспирт», не переданы и не выставлены на приватизацию, они с каждым месяцем будут терять свою стоимость и в конечном итоге они превратятся в металлолом. То есть мы потеряем возможность продать их по хорошей цене, и к тому же ничего не меняется на предприятиях по производству левого спирта. И как результат потери в государственный бюджет и карманы граждан», – заявил Холодов.

Также свою обеспокоенность ситуацией выразили ведущие эксперты отрасли и производители алкогольной продукции, призвав власти повлиять на детенизацию алкогольного рынка.

«Вынужден констатировать, что Украина много лет входит в позорный список стран, где продажи нелегально произведенного алкоголя просто зашкаливают. Нелегальный алкоголь - это, в первую очередь, подделки, на «народные умельцы» клеят этикетки известных брендов и разливают подпольно, или контрабанда, которую, к сожалению, почему-то не замечают таможенники и правоохранители. Проверить качество таких товаров невозможно, а страдают от этого сами украинцы, ведь ежегодно от отравления суррогатным спиртом гибнут тысячи человек. Наша компания и другие законопослушные и ответственные производители надеемся, что госструктуры найдут пути для объединения и преодоления этой проблемы», – заявил генеральный директор алкогольного холдинга Bayadera Group Анатолий Корчинский, комментируя, как влияет черный спиртовой рынок на организацию официального производства.

«Опираясь на исследование антикоррупционных правозащитных организаций, производство контрафакта осуществляется на официально действующих ликероводочных предприятиях. Поскольку известны причины появления нелегальной продукции, ощутимы последствия для общества, следует обратить внимание на примеры успешной борьбы с нелегалами в соседних европейских странах. Мы как профессиональная организация, благодарны, что на этот насущный и болезненный вопрос обратили внимание и надеемся на начнется эффективная работа с незаконным алкогольным производством», – добавила исполнительный директор Ассоциации «Укрводка» Алина Шолохман.

По итогам заседания комитета руководители профильных служб пообещали предоставить результаты до следующего заседания, которое состоится через три недели.

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Автор: Иван Бойко