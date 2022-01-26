Введение госрегулирования цен на продукты ударит по торговым сетям и неизбежно приведет к тому, что социальные товары исчезнут с прилавков.
Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков.
Марков отметил, что правительственное постановление о госрегулировании цен на отдельные продукты питания не имеет под собой ни серьезного обоснования, ни перспектив эффективной реализации.
Гендиректор АТБ обратил внимание на то, что правительство не обсуждало свои шаги с участниками рынка, а просто поставило их перед фактом.
"Установленная планка наценки не более 10 процентов по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования", - отметил гендиректор АТБ.
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Марков также подтвердил предположение о том, что в обозримом будущем социальные товары могут исчезнуть с прилавков не только сети АТБ, но и других ритейлеров.
Госрегулирование цен:
- Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.
- 12 января 2022 года Кабмин ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.
- Также 12 января 2022 года Кабмин ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.
- Торговую наценку более 10% запретили устанавливать на крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные) и масло сливочное с жирностью 72,5%.
- 19 января 2022 года Кабинет министров отложил вопрос включения пшеничного хлеба в перечень товаров, имеющих социальную значимость, и в отношении которых устанавливается предельная торговая наценка в 10%.
- Предельная наценка будет действовать до конца карантинных ограничений.