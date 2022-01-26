12 января 2022 года Кабмин ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Введение госрегулирования цен на продукты ударит по торговым сетям и неизбежно приведет к тому, что социальные товары исчезнут с прилавков.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков.

Марков отметил, что правительственное постановление о госрегулировании цен на отдельные продукты питания не имеет под собой ни серьезного обоснования, ни перспектив эффективной реализации.

Гендиректор АТБ обратил внимание на то, что правительство не обсуждало свои шаги с участниками рынка, а просто поставило их перед фактом.

"Установленная планка наценки не более 10 процентов по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования", - отметил гендиректор АТБ.

Читайте такжеИз-за госрегулирования цен Украине грозит дефицит продуктов - прогноз

Марков также подтвердил предположение о том, что в обозримом будущем социальные товары могут исчезнуть с прилавков не только сети АТБ, но и других ритейлеров.

Госрегулирование цен: