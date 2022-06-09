По состоянию на 7 июня Россия украла украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал все страны мира не покупать у России зерно, которое страна-агрессор вывозит из Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное в Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

По информации внешнеполитической службы ЕС, Россия пыталась продать партию украденного зерна Египту, однако Египет отказался от сделки.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕК в настоящее время создает сухопутные зеленые линии для ускоренного вывоза из Украины через Польшу, Словакию и Румынию более 20 млн тонн зерна. По ее словам, таким образом Евросоюз "упрощает экспорт из Украины", который позволит Киеву закупать необходимые товары.

"Мы призываем всех партнеров не ограничивать торговлю сельскохозяйственной продукцией. Какие-либо торговые ограничения абсолютно неприемлемы ни в наших странах-членах, ни во всем мире", - сказала она.

Кража зерна из Украины:

По информации украинских чиновников, по состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе находящимися под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозревающие в перевозке краденого зерна.

Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о задействованных судах. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства. При этом турецкие представители уже некоторое время ведут дипломатические контакты для формирования специального механизма, который обеспечит безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не пригласили на переговоры Турции и РФ по вывозу зерна через Черное море. Встреча должна состояться в Анкаре 8 июня.

Глава государства предположил, что Турция встречается с россиянами, в частности, чтобы РФ гарантировала Анкаре, что с их кораблями ничего не произойдет. Также глава государства отметил, что власти отвергли предложение Беларуси, которая позволила запускать россиянам ракеты со своей территории, отправить продукцию через соседнюю страну.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата лишь Россия. Несмотря на пропаганду Кремля, которая распространяет фейки, последствия российского вторжения в Украину задели весь мир.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что У США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

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