В растениеводстве ожидается рост валовой продукции на 3,4%.

В 2025 году объемы производства валовой продукции сельского хозяйства могут увеличиться на 3% против показателя 2024 года. В то же время прогнозируемые объемы производства значительно уступают показателю 2021 года.

Такие данные содержат расчеты ученых Института аграрной экономики, сообщил директор института, академик НААН Юрий Лупенко.

"Прогнозируемые объемы производства валовой продукции сельского хозяйства в 2025 году значительно уступают показателю 2021 года (-19.1%), а также на 2,6% меньше показателя 2023 года", - отметил он.

Видео дня

В растениеводстве ожидается рост валовой продукции на 3,4%. Он обусловлен прежде всего расширением посевных площадей под масличные культуры, ростом урожайности кукурузы и потенциальным улучшением агротехнологий в целом. В то же время, из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий возможно снижение урожайности отдельных культур, в частности рапса и ржи.

Объемы производства продукции животноводства, по прогнозу ученых Института аграрной экономики, увеличатся против 2024 года на 1,5% при росте продукции выращивания птицы (+5,5%) и свиней (+4,6%) и уменьшении по другим видам, в частности, говядина (-12%) и шерсть (-29,3%).

По оценкам ученых, основными вызовами для агропроизводителей, как и в предыдущие годы, остаются:

негативное влияние климатических изменений, особенно в период вегетации;

низкая обеспеченность кадрами, прежде всего технических специальностей в связи с их мобилизацией на военную службу для борьбы с российской агрессией;

весомые потери инфраструктуры, особенно в регионах, которые были оккупированы или находятся вблизи зоны ведения боевых действий;

проблемы финансового обеспечения, отсутствие инвестиций;

продолжение спада производства в хозяйствах населения, в которых за годы вооруженной агрессии РФ против Украины объемы валовой продукции уменьшились более чем на 18%, что свидетельствует об упадке мотивации крестьян к хозяйствованию.

В целом, по прогнозу ученых Института аграрной экономики, ожидаемое в 2025 году производство сельскохозяйственной продукции позволит обеспечить внутренние продовольственные потребности государства.

"При этом по отдельным видам продукции уровень обеспечения даже будет расти - и хотя и не превзойдет довоенный, однако свидетельствует об устойчивости отечественного агропроизводства", - подытожил Лупенко.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на подсолнечное масло в Украине с начала 2025 года стремительно растут, масло в магазинах продается от 60 гривень за бутылку. Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса отметили, что за февраль масло побило рекорд скорости роста цены за последние несколько лет. Это обусловлено повышением стоимости семян, что составляет значительную часть себестоимости продукции, а также ростом мирового спроса и колебанием цен на нефть.

Цены на хлеб будут расти в 2025 году. Главными причинами будет подорожание сырья, повышение затрат на энергоресурсы, а также налоговое давление на производителей.

Вас также могут заинтересовать новости: