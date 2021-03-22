Сейчас пилотный проект по контролю качества молока работает в Харьковской, Винницкой, Николаевской и Полтавской областях.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей расширит пилотную программу по контролю качества сырого молока до общенационального уровня.

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Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что пилотный проект "Программа контроля сырого молока" уже реализуется в Харьковской, Винницкой, Николаевской и Полтавской областях.

"Проект по внедрению программы контроля сырого молока будет масштабироваться на национальном уровне. Сейчас приобщиться к нему готовы еще шесть областей: Хмельницкая, Донецкая, Днепропетровская, Киевская, Волынская и Сумская. Расширение проекта на всю страну позволит применять везде единые стандарты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Госпродпотребслужба разработала специальное программное обеспечения для автоматического сбора результатов исследований образцов молока, которую внедрит в главную информационную систему.

Что этому предшествует

По данным Госпродпотребслужбы, среди продуктов питания чаще всего в Украине подделывают сливочное масло.

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Автор: Анна Нагорная