Сегодня Украина впервые отмечает День фермера

Праздник буквально накануне был основан президентом Владимиром Зеленским.

Сегодня, 19 июня, в Украине празднуют День фермера.

Это новый для нашей страны профессиональный праздник и отмечается он впервые. Лишь накануне его основал президент Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ. Перед тем, 3 июня, проект данного указа одобрил Кабинет министров Украины.

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Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, в Украине ежегодно 19 июня свой профессиональный праздник будут отмечать все фермеры.

Согласно указу главы государства, День фермера установлен с целью содействия развитию фермерского движения в Украине и в поддержку инициативы общественности.

Этот праздник посвящен чествованию вклада фермерских хозяйств в развитие агропромышленного сектора и продовольственной безопасности Украины.

Дата 19 июня была выбрана для данного профессионального праздника в связи с принятием в этот день в 2003 году закона Украины "О фермерском хозяйстве".

Справка УНИАН. Аналогичный проект указа президента "О Дне фермера" был разработан Министерством аграрной политики и продовольствия Украины в 2017 году и поддержан Кабинетом министров. Он должен был вступить в силу после подписи президента и опубликования, но такой документ не появился на портале правительства, президента Украины и на сайте газеты "Урядовый курьер".

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