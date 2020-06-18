Зеленский подписал указ об учреждении Дня фермера в Украине
13:07, 18 июня 2020Агро
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Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
День фермера отмечать ежегодно 19 июня / фото ua.depositphotos.com
Президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении Дня фермера в Украине 19 июня.
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Соответствующий указ №234/2020 от 18 июня размещен на сайте главы государства.
«Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, проект указа главы государства о праздновании Дня фермера Украины одобрил Кабмин 3 июня.
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