Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении Дня фермера в Украине 19 июня.

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Соответствующий указ №234/2020 от 18 июня размещен на сайте главы государства.

«Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, проект указа главы государства о праздновании Дня фермера Украины одобрил Кабмин 3 июня.

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