Спад цен на огурцы и морковь связан с их избыточным предложением на рынке.

На украинском рынке вслед за луком падают цены на другие популярные овощи: за неделю оптовые цены на тепличные огурцы упали вдвое, на морковь - на четверть, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что большинство тепличных комбинатов остановили реализацию огурцов до начала осени, цены на их тепличную продукцию продолжают снижаться. Это связано с тем, что на рынок в достаточном количестве поступают огурцы из-под пленки и из открытого грунта, которые значительно дешевле, чем продукция из тепличных комбинатов.

"Сегодня тепличный огурец поступает в продажу по 8-21 грн/кг, хотя еще в конце прошлой рабочей недели цены на эту продукцию стартовали от 20 грн/кг. В то же время цены на пленочный огурец и продукцию из открытого грунта стартуют от 7 грн/кг", – проанализировали эксперты.

Видео дня

Они подчеркнули, что предложение такой продукции стремительно растет и в условиях невысоких темпов сбыта оказывает существенное давление на рынок.

Отмечается, что сейчас цены на огурец в Украине уже опустились в среднем на 31% ниже прошлогоднего уровня в аналогичный период. При этом не исключается, что эта продукция вновь начнет дешеветь уже в начале сентября, когда тепличные комбинаты начнут продавать второй оборот огурцов.

В то же время закупочная стоимость моркови за неделю упала на четверть

"Учитывая сдержанный спрос со стороны покупателей, продавцам в очередной раз пришлось прибегнуть к пересмотру оптовых цен, которые на сегодня закрепились в диапазоне 6-14 грн/кг. Напомним, в конце прошлой недели ценовой диапазон на морковь в Украине находился на уровне 8-16 грн/кг", – сообщили аналитики.

По их словам, также на снижение цены влияет избыточное предложение моркови на рынке. Как отметили эксперты, нынешняя стоимость моркови практически в два раза ниже, чем в прошлом году.

По мнению аналитиков, тенденции снижения цен на морковь в Украине в дальнейшем, если не усилятся, то по меньшей мере, имеют все шансы сохраниться, пока не завершится массовый сбор корнеплодов.

На украинском рынке также дешевеет лук

Как сообщал УНИАН, закупочная стоимость лука за текущую неделю упала на 25% и сейчас составляет 7-12 грн/кг. Эксперты прогнозируют, что спад цен на овощи будет прослеживаться до октября, когда завершится сбор урожая основных культур.

Вас также могут заинтересовать новости: