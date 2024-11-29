Эта ситуация может возникнуть уже со следующего года.

Из-за исторического повышения налогов в Украине импортные товары со следующего года могут оказаться дешевле отечественных. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко.

Он отметил, что государственный бюджет на следующий год предусматривает значительный дисбаланс между объемами экспорта и импорта. Речь идет о "фантастической разнице" в несколько десятков миллиардов долларов.

"Соответственно можно ожидать довольно неожиданную ситуацию, особенно учитывая повышение налогов внутри страны, когда импортируемые продукты питания у нас будут стоить дешевле, чем отечественные", - предупредил эксперт.

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Повышение налогов в Украине

Как писал УНИАН, накануне президент подписал принятый Радой еще в октябре закон об "историческом" повышении налогов в Украине. Документ в частности предусматривает повышение военного сбора для работников с 1,5% до 5%. Также повышены налоги для всех категорий физических лиц-предпринимателей. Кроме того, прибыли банков будут облагаться увеличенным до 50% налогом. Вырастут налоги и на прибыль небанковских финансовых учреждений.

Изначально планировалось ввести закон в действие сразу после публикации. Это создало бы массу проблем для бизнеса, поскольку последние два дня ноября облагались бы налогом по другой ставке, чем остальные месяцы. Однако в итоге здравый смысл победил и налоги решили повысить не с 29 ноября, а с 1 декабря.

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