Впрочем ситуация с блокадой не приведет к массовому отсутствию каких-то продуктов, отметили в профильной ассоциации.

В Украине из-за последствий от блокировка границ могут вырасти цены на продукты питания.

Как рассказал в эфире телемарафона заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, ситуация с блокадой не приведет к массовому отсутствию каких-то продуктов, поскольку большинство из них является отечественного производства.

Однако, по его словам, среди импортных товаров, которые традиционно были на прилавках магазинов, могут быть перебои, в частности, с поставкой продуктов морского происхождения, а также соли.

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"Я больше вижу проблему, которая может возникнуть с горюче-смазочными материалами. Потому что идет общий рост цен на нефть. Вы знаете, что мы ее много импортируем, она завозилась с территории Польши. Если там и в дальнейшем будут происходить простои и еще и плюс рост цен на нефть, то это приведет к ее удорожанию внутри страны. Соответственно это повлечет за собой подорожание всей цепочки логистики. И мы будем видеть, что внутри страны из-за факторов, которых фактически не должно быть, частично вырастут цены на продукты питания. По крайней мере может так произойти", – сказал эксперт.

К тому же, как отметил Марчук, обычно в конце ноября и в декабре формируются контракты на поставку продуктов на следующий год. Из-за того, что украинские производители пока не имеют возможности доставлять продукцию вовремя, контрагенты перезаключают договоры с кем-то другим.

Риски дефицита продуктов из-за блокирования границ

В комментарии УНИАН первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отмечал, что могут возникать дефицит, начиная с соли, потому что, к сожалению, украинское производство во временной оккупации. А также других продуктов, которые у нас не выращиваются. Например, цитрусовых, бананов. Также морепродуктов, потому что у нас сейчас нет доступа к морю, чтобы полноценно их вылавливать.

В частности, по информации АТБ, в их магазинах представлено много польской молочки замороженных овощей и фруктов, макаронных изделий, напитков и алкоголя, моющих и косметических средств. В то же время, кроме польских товаров, через заблокированные пункты пропуска доставляются товары из стран Прибалтики, Германии, Голландии, Бельгии, доля которых в ассортименте магазинов компании достаточно весома.

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