Цены на картофель в Украине продолжают падать: сколько сейчас стоит незаменимый овощ

Украинские фермеры не исключают дальнейшего удешевления.

Украинские производители картофеля снова вынуждены снижать цены. На рынке избыточное предложение овоща, потому что большинство местных фермеров стремятся продать имеющиеся запасы, так как качество продукции стремительно ухудшаться.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что оптовые цены на картофель в Украине опустились до 13-23 грн/кг ($0,31-0,56/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам операторов оптовых компаний, сейчас на украинском рынке предлагается качественный прошлогодний картофель производства Польши. При этом цены на импортную продукцию находятся в том же диапазоне, что и на местный картофель.

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На данный момент картофель в Украине все же стоит в среднем на 28% дороже, чем в начале апреля 2024 года. Учитывая достаточно большие объемы продукции на рынке, украинские фермеры не исключают дальнейшего удешевления.

Цены на картошку в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 28,90 грн/кг.

В АТБ картошку можно купить по 28,89 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 27,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи в Украине на прошлой неделе преимущественно снижались. Вторую неделю подряд стремительно дешевеет томат. Несмотря на ограниченное предложение на рынке, снова начала дешеветь морковь. При этом после трехнедельного роста, начал дешеветь тепличный огурец.

Также следует отметить, что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил украинцев о возможном подорожании яиц перед Пасхой.

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