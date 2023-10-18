На стоимость молочки влияет динамика закупочных цен сырого молока, отметил эксперт.

Среди молочных продуктов наибольшее подорожание и дефицит ожидается в отношении сливочного масла. Оно может вырасти в цене на 20-25% по сравнению с летними показателями.

Как отметил в комментарии УНИАН аналитик молочных рынков Максим Фастеев, на стоимость молочки влияет динамика закупочных цен сырого молока, что, в свою очередь, зависит от баланса спроса и предложения.

"Да, августовская жара негативно повлияла на показатели производства сырого молока. Тепловой удар навредил коровам, следствием чего стало падение продуктивности животных продолжительностью в несколько месяцев. С другой стороны, спрос на молочную продукцию последние месяцы рос - бум внутреннего туризма и новая волна возвращения украинцев из-за рубежа перед началом учебного периода продуцировали активные продажи сыров и свежей категории в HoReCa и ритейле", – поясняет эксперт.

Кроме того, по словам Фастеева, многие розничные сети в сентябре продавали молочку со скидкой, что также спровоцировало повышенный спрос на сырое молоко, закупочные цены на которое с августа по октябрь повысились более чем на 15%.

"Этот прыжок будет медленно перекладываться "на плечи" потребителя, поэтому уже сейчас фиксируем несколько этапов поднятия прайсов на молочку на полке. С учетом завершения массового акционного периода, изменение конечных цен будет еще ощутимее. Но наибольший дефицит и рост ожидается по сливочному маслу, которое может подорожать в ритейле на 20-25% по сравнению с летними показателями", - подчеркнул аналитик.

Рост цен на молочку в Украине

В начале октября стало известно, что в Украине подорожали почти все молочные продукты, за исключением йогурта питьевого, по сравнению с прошлогодним периодом.

Тогда аналитики прогнозировали, что ожидается дальнейший рост цен на молочные продукты в октябре из-за недостатка молока-сырья на внутреннем рынке и повышения закупочных цен.

Также они предположили, что вероятными причинами удорожания почти всех молочных продуктов по сравнению с прошлым годом является рост расходов перерабатывающих предприятий на электроэнергию, топливо и логистику, рост закупочных цен на сырье вследствие сокращения ее производства из-за сильной жары в июле-августе и сокращение поголовья коров после полномасштабного вторжения России.

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