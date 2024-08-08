Многие украинские фермеры заявляют о своем намерении уже на следующей неделе осуществить очередные попытки повысить цены в этом сегменте.

Рост цен на рынке картофеля в Украине продолжился и на текущей неделе, стартовавшей 5 августа. Основные продажи происходят в пределах 13-18 грн/кг ($0,32-0,44 /кг). Это в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что этому способствует достаточно ограниченное предложение продукции на рынке. Несмотря на повышение цен в данном сегменте, спрос на картофель остается достаточно высоким.

Так, наблюдается сокращением поставок из хозяйств, поскольку из-за засухи в ряде регионов производители вынуждены были приостановить уборочные работы. Кроме того, продавцы говорили о немногочисленном предложении продукции высокого качества, что также оказывало поддержку ценам.

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Стоит отметить, что сейчас цены на картофель в Украине в среднем на 82% выше, чем в первой половине августа 2023 года. Тогда отгрузка продукции происходила не дороже 10 грн/кг ($0,24/кг). К тому же цены на один из основных продуктов для украинцев являются самыми высокими, как минимум за последние 5 сезонов. В то же время многие украинские фермеры заявляют о своем намерении уже на следующей неделе осуществить очередные попытки повысить цены в этом сегменте.

Цены на овощи и фрукты

Цены на арбузы в Украине уже снизились на треть. Сейчас стоимость на внутреннем рынке уже опустились до 3-8 грн/кг ($0,07-0,19/кг). Улучшение погодных условий практически по всей территории страны позволили украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы. Это увеличило предложение продукции на рынке.

Цены на капусту в Украине значительно выросли. Такая ситуация на рынке спровоцирована дефицитом овоща нового урожая. Фермеры сетуют на жаркую погоду, из-за чего созревание капусты замедлилось.

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