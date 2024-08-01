Цены резко взлетели: сколько стоит сейчас капуста в Украине

Отмечается, что сложные погодные сократили урожай качественного овоща, а спрос не уменьшается.

Цены на капусту в Украине значительно выросли на прошлой неделе. Такая ситуация на рынке спровоцирована дефицитом овоща нового урожая.

Аналитики EastFruit отметили, что фермеры сетуют на жаркую погоду, из-за чего созревание капусты замедлилось.

Так, белокочанную капусту предают по 18-25 грн\кг ($0,44-0,61/кг), что в среднем на 63% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, когда цены на овощ не превышали 17 грн/кг ($0,41/кг).

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При этом качество капусты снизилось из-за болезней и вредителей, что позволило продавцам повысить отпускные цены на более качественную продукцию.

Отмечается, что большинство фермеров уже продали свои урожаи, а поздние сорта еще не поступают на рынок массово. При этом спрос на данную продукцию весьма высокий, что также провоцирует ценовой рост.

Стоит отметить, что сейчас цены на капусту в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Если темпы сбыта капусты сохранятся, то фермеры планируют будут и дальше повышать цены.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Auchan капуста продается по 37,6 гривни за килограмм – в нашем списке это самая высокая цена.

При этом в АТБ овощ отдают по 29,89 грн/кг.

Самая дешевая капуста в Сильпо – 27,50 гривни за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Украинские фермеры повысили отпускные цены на лук. По состоянию на 27 июля продукцию отгружают по 10-16 гривень за килограмм.

Также цены на тепличные огурцы продолжают уверенно расти. По состоянию на 26 июля данная продукция поступает в продажу по 35-55 гривень за килограмм.

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