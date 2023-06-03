Однозначно урожай арбузов в этом году будет больше, чем в прошлом.

В этом году арбузы будут доступнее для украинцев, чем в прошлом, а цены на эти ягоды также должны быть ниже. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что на деоккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей было приоритетным разминирование прежде всего площадей под овощные или бахчевые культуры, поэтому происходит посев этих культур. Однако начало июня не является пиком сезона на арбуз - о массовом производстве можно говорить в июле и августе.

"Однозначно производство в этом году будет большим, чем в прошлом. Очевидно, что цена будет меньше. Насколько она снизится - сейчас сложно спрогнозировать, поскольку видим нестабильность в погодных факторах, в этом году большие колебания, это будет влиять на производство. Второй фактор - надо понимать, что будет с ценами на топливо, потому что логистика в этой ягоде существенно влияет", - сказал он.

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Также он добавил, что спрогнозировать цены на арбуз в пик сезона можно будет в начале июля.

Арбузы в Украине - какая ситуация на рынке

Отметим, что на сегодня цен на арбузы в украинских супермаркетах колеблются в диапазоне от 49,9 до 60 гривень за килограмм.

В Херсонской ОВА ранее заверили, что арбузы в этом году будут. Сообщалось, что люди планируют засеваться. В частности, около 40 агропредприятий будут заниматься посевной.

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