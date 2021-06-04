В ближайшие два месяца ожидается снижение цен на сахар еще на 1-2 гривни.

Цены на сахар в Украине продолжают снижаться – на 1 июня килограмм сахара стоил 24,9 грн/кг, а в ближайшие два месяца ожидается снижение цен еще на 1-2 гривни.

Об этом рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен, сообщает пресс-служба ассоциации.

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Он отметил, что компенсировать дефицит сахара на рынке Украины удалось путем завоза импортного сахара-сырца.

"Если по состоянию на 1 мая цена на сахар составляла около 25,05 грн/кг, то благодаря поступлению на рынок переработанных партий из сырья на 1 июня цена уже опустилась до 24,9 грн/кг. Были решены проблемы с последующим импортом сахара-сырца из ЕС, поэтому очередные поставки должны перекрыть рыночный дефицит в 150 тыс. тонн. В результате ожидается снижение цен в июне-июле на 1-2 грн", – прогнозирует Сластен.

Что происходит с ценами на сахар

Украина в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2020 - август 2021) сократила производство сахара до 1,1 млн тонн, что на 31% меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн).

Согласно исследованию Киевской школы экономики, цены на сахар в Украине в январе 2021 года выросли в 1,5 раза.

В апреле Антимонопольный комитет открыл дело против двух производителей сахара из-за возможного сговора о повышении цен.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило временно обнулить ввозные пошлины на сахар для стабилизации цен в Украине.

По состоянию на 23 мая 2021 года за год цена за килограмм сахара в среднем выросла на 10 гривень. С марта по апрель 2021 года - цена выросла от 24,38 грн/кг на 1,25 грн за кг и достигла 25,63 грн/кг.

25 мая 2021 года директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен прогнозировал изменение цены на сахар.

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Автор: Анна Нагорная